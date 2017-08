Calà del Sasso e i suoi 4444 gradini: l’antica via commerciale da Valstagna al Sasso di Asiago

GUIDA ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 4 - 6 AGOSTO

Domenica 6 agosto è in programma l'escursione "Calà Del Sasso e i suoi 4444 Gradini" alla scoperta dell’antica via commerciale della Valstagna fino al Sasso di Asiago per il ciclo degli appuntamenti con le "Domeniche Natural Culturali". Passeggiata a piedi con 2 dure di salita e un'ora di discesa. Difficoltà: media. A disposizione pulmino per il rientro da Sasso di Asiago al punto di partenza, per chi non riuscisse ad effettuare la discesa (7 posti). Al termine piccolo buffet offerto dal Consorzio Grappa Valbrenta e dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.

CALA' DEL SASSO. Con i suoi 4444 gradini è la scalinata più lunga d’Italia. Copre un dislivello di 744 metri, partendo da Valstagna (221 mt) e arrivando a Sasso di Asiago (965 mt) per una lunghezza di 7 km. Realizzata nel XIV sec., serviva per trasportare a valle i tronchi da Sasso di Asiago al Brenta; i tronchi scendevano poi il corso del fiume con gli zatterieri fino a Venezia, dove venivano usati per la costruzione delle navi all'Arsenale. In disuso dagli inizi del 1900, il sentiero è stato ripristinato ed oggi si presenta quasi esattamente come doveva essere 7 secoli fa, avvolto nell’abbraccio della vegetazione, che rende ancor più misteriosa la sua esplorazione.

RITROVO: ore 8.15 a Valstagna centro (chiesa) oppure ore 8.30 nel parcheggio al 2° tornante della SP73 (Via Val Franzela).

COSTO: 10 euro con prenotaziono obbligatoria.

GUIDE: a cura del Consorzio Pro Loco Grappa Valbrenta e Consorzio Colli Berici.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 0444.638188 - consorzio@colliberici.it.

