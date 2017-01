"Cacciatori di Immagini": fotografia naturalista ad Arzignano

Da mercoledì 1 a sabato 11 febbraio si terrà il corso di fotografia naturalistica "Cacciatori di Immagini" nell'ambito di un percorso didattico scolastico ed extrascolastico a cura dell'Istituto Comprensivo 1 presso la Biblioteca Civica "Giulio Bedeschi" di Arzignano in vicolo Marconi 6. Sono state coinvolte 5 classi terze con circa 110 studenti, che sotto la guida della dottoressa Costanza Sartori, resposabile "Hyla Formazione Scientifica" con la coordinatrice del progetto professoressa Emma Filotto hanno fatto scoprire agli alunni che ogni luogo, anche il più urbanizzato riserva sorprese agli occhi curiosi di un fotografo. Il risultato di questo lavoro-corso sarà trasformato in una mostra fotografica dal titolo omonimo "Cacciatori di Immagini", che permetterà di scoprire i parchi e i luoghi più più belli di Arzignano e dintorni, come ha dichiarato l'assessore comunale all'istruzione Laura Ziggiotto. Il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin, plaude l'iniziativa: "E' un progetto innovativo, che ha sicuramente avvicinato i ragazzi alla natura, mi auguro che la mostra sia visitata e apprezzata per dare la giusta soddisfazione agli esordienti fotografi". Orari: dal lunedì al venerdì 10-12.30 e 15-19; sabato 9-17.

Il percorso ha seguito queste fasi:

1) TEORIA DELLA FOTOGRAFIA

2) LABORATORIO DI FOTOGRAFIA

3) SAFARI FOTOGRAFICI

4) INTERVENTO IN AULA INFORMATICA PER POST PRODUZIONE IMMAGINI

