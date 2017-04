Viridea invita tutti i bambini a partecipare domenica 9 aprile ad una giornata di festa in attesa della Pasqua: all'interno del garden center di Torri di Quartesolo saranno organizzati un laboratorio di attività manuale dedicato alla creazione di allegre marionette pop-up a tema pasquale, e una divertente "Caccia alle Uova" con una golosa sorpresa finale per tutti.



Durante la mattinata, guidati dagli animatori presenti, i bambini saranno invitati a creare simpatiche marionette pop-up ispirate alla Pasqua: dopo aver realizzato il musetto di un coniglio, potranno attaccarlo ad un bastoncino e inserirlo in un forellino praticato sul fondo di un bicchiere di carta, anch'esso decorato con materiali vari e fantasia. Con pochi e semplici passaggi i piccoli artisti daranno vita così a tanti personaggi per divertenti spettacoli pasquali.



Nel pomeriggio invece sarà organizzata una grande "Caccia alle uova di Pasqua": i bambini, dopo avere conquistato il "pass" rispondendo ad alcuni facili indovinelli, potranno divertirsi a cercare uova di ogni tipo nascoste da un birbante Coniglio Pasquale in tutto il garden center. Al termine della caccia, i piccoli torneranno al via per ritirare una dolce ricompensa.



Le manifestazioni si terranno domenica 9 aprile secondo l'orario seguente: dalle 10.00 alle 12.30 - Laboratorio creativo "marionette pop-up" dalle 14.30 alle 18.00 - Caccia alle uova di Pasqua La partecipazione è libera e aperta a tutti i bambini.