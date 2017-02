Caccia al tesoro e concorso fotografico per innamorati a Noventa Vicentina

TUTTI GLI EVENTI DI SAN VALENTINO A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER SAN VALENTINO NEL VICENTINO

La Pro Loco di Noventa Vicentina in collaborazione con il club fotografico "Il Campanile" e i commercianti locali, propongono una caccia al tesoro per innamorati in occasione della Festa di San Valentino. Dopo l'inizio previsto per martedì 7 febbraio dal Bar Busa, l'ultimo indizio si troverà domenica 19 presso Villa Barbarigo, dove sarà allestito un set per il concorso fotografico "I Fidanzatini Romeo e Goulietta", che si svolgerà la mattina con iscrizioni alle 9.30. Alle 13 verrà decretato la coppia vincitrice dalla Pro Loco con il maggior numero di "Mi Piace" sulla pagina facebook. Dalle ore 10.30 alle 13 sono in programma visite guidate a Villa Barbarigo. Per informazioni: asperandio82@gmail.com.

ELENCO MANIFESTAZIONI