Negli ultimi giorni della prima guerra mondiale, quando ormai tutti noi guardavamo al futuro con sempre più vivida speranza, ecco l’occasione di salvare il mio paese.



Era stato infatti deciso di donare una botte di grappa ai nostri generali, per festeggiare la vittoria.

Armando Diaz ne andava matto!

Solo per una circostanza fortunata, venni a sapere che una spia austriaca era riuscita a mettere del veleno in quella botte.

Avevo poco tempo e dovevo, da solo, riuscire a salvare i miei generali.

Riuscii a catturare la spia ma lui, ridendo, non mi disse nulla.

Mi diede solo un quaderno, con degli enigmi… e due ore di tempo per risolverli. Non riuscirò mai a farcela da solo.

Riuscirete ad aiutarmi a salvare l’Italia?



Dettagli della caccia al tesoro di Halloween a Bassano del Grappa

Data: 01/11/19 – inizio alle ore 20:30 in Piazza Largo Corona d’Italia

Durata: circa 3 ore



Prezzo a persona:

25€ con bonifico entro lunedì 28 ottobre

28€ con PayPal o Satispay entro giovedì 31 ottobre



compresi:

– kit/squadra (materiale di gioco, istruzioni, borsa personalizzata, torcia)

– aperitivo finale a Il Garibaldi



Una gara a squadre, contro il tempo e contro gli avversari, alla ricerca di un mistero, ma anche di un po’ di sano divertimento! Una serie di indovinelli, puzzle ed enigmi da risolvere usando tutta la vostra intelligenza; un modo totalmente nuovo per scoprire il centro della città!



Non serve nient’altro che tanta voglia di scoprire, di giocare, scarpe comode e uno smartphone (ne basta uno per ogni squadra) con connessione web attiva!

Organizzatevi ed iscrivetevi a squadre di 4-6 persone (oppure singolarmente: la squadra ve la troviamo noi!)



L’iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati.La storia che raccontiamo è di fantasia, ma si basa sul Genius Loci della città: la storia della prima guerra mondiale e la storia della grappa.



Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Città della Speranza