Si tratta di una emozionante caccia a tesoro con delitto a squadre che si svolge a Vicenza.

Siamo arrivati all'Ottava Edizione! Una nuova avvincente storia, nuovi personaggi e nuovi (tanti!) testimoni da ascoltare!



Il 31/10/2019, ritrovo ore 20.00 - partenza insindacabile ore 21. Partenza da Campo Marzio (Zona Viale Eretenio) - Vicino Bar Smeraldo



COSA DEVO FARE IN QUESTO GIOCO?

Vi sarà da risolvere un delitto. Ascoltare dei testimoni.

Scoprire qual è il movente e scoprire chi è il colpevole.

Non basta. Devi anche trovarlo!

E ad Halloween il brivido è garantito.

L'obiettivo è fare più punti possibili in 3 ore di gioco.



COSA SERVE PER PARTECIPARE?

Almeno uno smartphone con collegamento internet per squadra

Penne e fogli per appunti

Una o più torce

Un navigatore satellitare con la possibilità di inserire coordinate gps

Per gli spostamenti è consigliata l'automobile



CI SI VESTE IN TEMA?

Certo! Se volete potete vestire tutta la squadra in tema con il vostro nome o con Halloween!



The End 8 - Caccia al Tesoro con Delitto - Halloween Vicenza

Giovedì 31 ottobre 2019 dalle ore 20:00 alle 23:55

Campo Marzo

Vicenza

