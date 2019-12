C+C=Maxigross in Concerto e le favole di Gianni Rodari a Marano

Prosegue la rassegna culturale “Sopra la panca” 2019 con due appuntamenti questo fine settimana, entrambi a ingresso libero. Venerdì 6 dicembre, alle 21.00 in auditorium, i “C+C=Maxigross” si esibiranno in concerto. Sono un collettivo musicale che ha preso forma nel 2009 in una baita sui monti della Lessinia, fra le province di Verona e Trento. In costante evoluzione e cambiamento hanno pubblicato fino ad oggi svariati album e EP, suonando in Italia, Europa e Stati Uniti.

Il 29 novembre è uscito il loro terzo disco, dal titolo “Deserto”, prodotto da Miles Cooper Seaton (Akron/Family), registrato da Marco Giudici (halfalib, Any Other) e masterizzato da Doug Henderson (Swans, Anthony and the Johnsons...). Un progetto composto da visioni e suoni, un album in cui ogni traccia è legata a un frammento video, per un’opera in 11 capitoli di immagini e musiche.

Sabato 7 dicembre, sempre alle 21.00 in auditorium, Akamorà Life presenta “Fabula. Tornare bambini per diventare grandi”, lo spettacolo di Akamorà LAB dedicato alla lettura di brani tratti da “Favole al Telefono” di Gianni Rodari e che, grazie all'inesauribile capacità di invenzione dell’autore, mette in scena protagonisti anticonformisti ed eventi imprevisti, narrando di magici bastoni d’oro e di numeri paradossali. Lo spettacolo propone una puntuale osservazione della realtà contemporanea all'insegna dell’ironia e della freschezza. Lo spettacolo nasce da un'idea di Nicola Caruso, con Anna Dal Zotto, Caterina Zanuso, Chiara Faresin, Chiara Zordan, Daniela Peron, Gabriele Cavedon, Nicola Chiapperini, Andrea Grigoletto, Nicolas Pasantes e Valentina Pellegrini.

Auditorium di Marano, ingresso gratuito.