"Buso Stonhaus" nei luoghi delle leggende dell'Altopiano di Asiago

GUIDA ESCURSIONI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Venerdì 28 luglio alle 8.45 "Guide Altopiano" organizza l'escursione al Buso Stonhaus con un percorso interamente in mezzo al bosco con salita fino alla Malga Erio per ammiare il paesaggio sulla piana di Asiago. La Voragine dello Stonhaus è una dolina carsica, sede e abitazione dell'Orco, che interpellato dalle famiglie con bambini capricciosi, aiuta secondo la tradizione locale ad educare quest'ultimi, rendendoli buoni e disponibili. Partenza dalla Pro Loco di Roana nel piazzale di fronte alla chiesa di Roana. Durata: 4 ore. Difficoltà: facile/media. Dislivello: 300 metri. Costo: 15 euro adulti - 5 euro ragazzi under 15 - bambini fino a 6 anni e disabili gratuito. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di giovedì 27 luglio. Info: 340.7347864 (no sms) - info@guidealtopiano.com.

(nella foto in alto il "Buso Stonhaus" o "Voragine Stonhaus" a Roana)

ELENCO ESCURSIONI

Gallery