Domenica 22 gennaio dalle 9 alle 12.30 la Cooperativa Biosphaera organizza l'escursione al "Buso della Rana", la grotta più grande del Veneto a Monte di Malo fino al Cameron dei Massi. Ritrovo presso il parco del Buso della Rana in via Maddalena Capitello 20 nell'area dell'ex-cava La Maddalena. Viene proposto un meraviglioso percorso da vero speleologo con itinerario ad anello attraverso il Ramo Principale, il Ramo dell'Argilla e il Ramo delle Marmitte con sosta al Cameron dei Massi e ritorno. Si passerà il celebre "Sifone" e il laghetto di Caronte per bagnarsi i piedi del Ramo delle Marmitte in una fantastica avventura dal divertimento assicurato. La grotta denominata Buso della Rana è una grandiosa cavità carsica per un incredibile labirinto di oltre 28 chilometri di gallerie, che è diventata un sito ambientale di importanza comunitaria della "Rete Natura 2000", rappresentando oggi uno dei più estesi e importanti sistemi carsici d'Italia. E' necessario abbigliamento adeguato con pantaloni lunghi, maglione pile, scarponcini che si possano bagnare oltre ad un cambio completo. Costo escursione + guida + assicurazione: 20 euro per adulti - 10 euro per ragazzi under 10. Sono compresi anche il caschetto e la pila. Prenotazione obbligatoria entro il venerdì 21 gennaio. Si dovrà indicare o comunicare nome, cognome e data di nascita dei partecipanti (dati necessari per la stipula della polizza assicurativa). Infoline: 0445.1716489 - Alessandro 345.2911899 - guide@cooperativabiosphaera.it.

