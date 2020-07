Busnelli Giardino Magico: gli appuntamenti della settimana

I film novità della stagione, teatro con Stefania Carlesso e il ritorno della musica live con la Banda Brian e LaFortuna. Torna anche la richiestissima promozione pizza+film!

Pronti per scoprire gli eventi di questa nuova settimana al Giardino? Qui di seguito un breve elenco dei prossimi appuntamenti.

Mercoledì 1 luglio ore 21.30

Villetta con ospiti

Regia: Ivano De Matteo | Cast: Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Erika Blanc, Cristina Flutur, Bebo Storti, Vinicio Marchioni, Monica Billiani, Tiberiu Dobrica | Genere: drammatico | Paese: Italia | Durata: 88' | Anno: 2019



Trama: il film si svolge in ventiquattro ore, nelle quali viene raccontata la storia di una famiglia borghese, residente in un paesino del Nord Italia. Durante la giornata gli uomini e le donne di questa ricca comunità si intrattengono nei caffè per fare vita sociale e apparentemente nulla sembra turbare la loro tranquilla e benestante esistenza. Di notte, però, prevale il loro lato più oscuro e animalesco, che tinge la piccola provincia dei toni del noir. I sette protagonisti del film si macchieranno dei sette peccati capitali, incarnandoli a perfezione e cadendo quasi innocentemente in un vortice di perdizione e violenza.



Busnelli Giardino Magico - parco di via Rossi 37 - Dueville (VI)

Biglietti: intero 5 € | ridotto 4 € | Abbonamento 10 film, 1 persona: 30€

Promozione pizza+film a 12€ | in collaborazione con A Tutta Pizza



Gli abbonati al Cineforum Dueville seconda parte 2019-2020 possono utilizzare la loro tessera, fino all'esaurimento della stessa, per le proiezioni al Giardino Magico.

In caso di pioggia gli spettacoli vengono rinviati a data da definirsi. Apertura biglietteria ore 20; apertura area spettacoli: mezz'ora prima dell'inizio degli eventi. Informazioni e prenotazioni: via messaggio WhatsApp allo 0444 040 716

Giovedì 2 luglio ore 21.30

Crimini al suono di un violino

Evento organizzato da Nerio Brian



Presentazione del libro di Modesto Brian e Domenico Zamboni dal titolo “Crimini al suono di un violino – Storie di musica popolare in una provincia veneta”.

Proiezione di un filmato sulla storia del libro

e la partecipazione straordinaria della Banda Brian

INGRESSO LIBERO

Venerdì 3 luglio ore 21

Moonwalk | Parole e note alla Luna

di e con Stefania Carlesso e con Massimiliano Varusio



Il reading di Stefania Carlesso offre una rassegna di alcuni dei più bei omaggi che in versi e in prosa scrittori di ogni tempo fecero alla luna. Ad accompagnarla, Massimiliano Varusio al violoncello, lira e nak tarhu.

Busnelli Giardino Magico - parco di via Rossi 37 - Dueville (VI)

INGRESSO BIGLIETTO 5€

Sabato 4 luglio ore 21.30

L'hotel degli amori smarriti



Regia: Cristophe Honoré | Cast: Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste, Kolia Abiteboul, Camille Cottin, Carole Bouquet, Stéphane Roger, Harrison Arevalo, Marie-Christine Adam, Claire Johnston | Genere: commedia | Paese: Francia | Durata: 86' | Anno: 2019

Trama: è la storia di Maria che dopo un matrimonio lungo vent’anni rompe con Richard. L’uomo, infatti, ha scoperto che lei lo tradisce. Maria lascia il tetto coniugale, si trasferisce nella stanza 212 di un hotel di fronte la sua casa. In questo modo, seppur lontana da Richard, la donna può osservarlo nel loro vecchio appartamento, guardando il loro matrimonio che va in mille pezzi.

Questa piccola camera di albergo diventerà sempre più affollata nel momento in cui diverse persone del suo passato torneranno farle visita per rivivere insieme vecchi ricordi, memorie smarrite e amori un tempo sognati, ma ormai apparentemente perduti. Il tutto durante un’unica magica notte, che trasformerà per sempre Maria.



Busnelli Giardino Magico - parco di via Rossi 37 - Dueville (VI)

Biglietti: intero 5 € | ridotto 4 € | Abbonamento 10 film, per 1 persona: 30€

Promozione pizza+film a 12€ | in collaborazione con A Tutta Pizza

Domenica 5 luglio ore 17.30

Fiabe in Giardino

Tutte le domeniche d'estate fino al 20 settembre letture per bambine e bambini a cura delle attrici e degli attori di Dedalofurioso.

Letture sulla Luna | Con Valentina Brusaferro

Busnelli Giardino Magico - parco di via Rossi 37 - Dueville (VI)

INGRESSO A CONTRIBUTO RESPONSABILE

Domenica 5 luglio ore 20.30

La Fortuna Musica da osterie



Con: Ruggero Castellani, ukulele e voce; Marcello Franco, chitarra, armonica e voce; Gabriele Grotto, batteria; Andrea Dal Molin, contrabbasso e Nicola Veller, fisarmonica.

Busnelli Giardino Magico - parco di via Rossi 37 - Dueville (VI)

INGRESSO LIBERO