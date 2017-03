"Buonumore Free" al Centro Civico dei Ferrovieri di Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 2 AL 10 MARZO

Venerdì 3 marzo alle 20.30 presso il Centro Civico dei Ferrovieri a Vicenza in via Rismondo 2 si terrà l'incontro "Buonumore Free" su come imparare ad accrescere il buonumore dentro di sé. Sarà relatrice la dottoressa Manuela Zorzi. L'evento è a cura del comune di Vicenza e Assogevi. Ingresso libero. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it - 0444.222770 - manuzorzi@gmail.com - 347.5755353.

ELENCO INCONTRI