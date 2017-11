"Buone Feste Vicenza": il programma nel centro storico e nei quartieri

“Buone feste, Vicenza”, un Natale all’insegna della tradizione - Casette di legno, luci bianche, concerti e l’immancabile festa di Capodanno in piazza - Arriverà anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza delle Erbe. Ci saranno naturalmente i suggestivi mercatini con le casette in legno in centro storico oltre che tante altre proposte con bancarelle sia in centro che nei quartieri. Non mancheranno le opportunità culturali con musei aperti anche durante gran parte delle festività. Come di consueto l’allestimento di presepi nelle parrocchie consentirà di effettuare un vero e proprio percorso alla scoperta del significato più profondo del Natale.

Il fitto programma di attività è stato predisposto grazie alle numerose associazioni del territorio e alle persone che assieme al Comune e ad altri enti si sono impegnate per garantire la ricca offerta di appuntamenti tipici della tradizione natalizia.

Sono oltre 260 gli eventi organizzati in centro storico e nei quartieri fino a tutto il mese di gennaio 2018 tra concerti (55), spettacoli teatrali (27), spettacoli in piazza e in vari luoghi (13), visite guidate in città e nei musei (33), conferenze (18), incontri conviviali e feste con intrattenimenti (30), iniziative sportive (15), laboratori per bambini e famiglie (6), momenti dedicati al canto della stella (34) e all’accensione delle luci (6), mercatini e fiere (21) mostre (6), tutti raccolti in un opuscolo, realizzato in oltre 20 mila copie con la collaborazione di Rasotto pubblicità e grazie al sostegno particolare di Banca Popolare Volksbank, SVT, Eurospar Interspar, senza alcun costo di stampa per il Comune.

“Il Natale a Vicenza sarà caratterizzato dall’armonia delle decorazioni luminose, obiettivo che ci eravamo prefissati e che finalmente abbiamo raggiunto grazie alla collaborazione tra Comune, Confcommercio e commercianti – annuncia il vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d’Elci - La spesa è sostenuta per 110 mila euro dal comune a cui si affiancano la spesa dei commercianti, attorno ai 60 mila euro, e il contributo di Aim. “Un’altra importante novità – conclude il vicesindaco - sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio che verrà collocata in piazza delle Erbe, accanto alla Basilica, che saprà attrarre i turisti in uscita dalla mostra. Ecco che la pista potrà rendere più vitale questo luogo che a poco a poco sta risorgendo conquistandosi una nuova centralità”.

“Tra le tante proposte per il Natale sottolineo il mercatino di Team for Children Vicenza Onlus nei fine settimana per poter aprire una casa di accoglienza per i genitori dei bambini pazienti dell’ospedale San Bortolo, Torneranno le proposte tradizionali come la giostra per bambini in corso Palladio e il trenino con cui si potrà percorrere il centro – ha precisato l’assessore alla semplificazione e innovazione Filippo Zanetti - Non mancheranno la fiera prenatalizia e dell’Epifania nelle quali, in collaborazione con i commercianti, cerchiamo da tempo di aumentare la qualità anche se la proroga delle concessioni non ci consente di intervenire in modo significativo quest’anno, con un completo rinnovamento, ma l’anno prossimo”.

VICENZA LIGHT 2017