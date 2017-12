Buone Feste al Mercato Agricolo dei Castelli a Montecchio Maggiore

Mercoledì 20 e 27 dicembre dalle 15.30 alle 18.15 in piazza Carli a Montecchio Maggiore è previsto Buone Feste al Mercato Agricolo dei Castelli per degustare in compagnia vin brulè e panettone.

Saranno presenti i commercianti del mercato agricolo, con i loro prodotti tipici e a chilometro zero. E' invitata tutta la cittadinanza. Ingresso libero.