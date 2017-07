Buon 20° Compleanno Festa della Ceramica e Portoni Aperti

TUTTE LE FESTE, LE SAGRE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Ventesima edizione per la Festa della Ceramica e dei Portoni Aperti in piazzetta del Museo a Nove, che quest’anno si terrà dall’8 al 10 settembre. Un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto dedicato all’arte ceramica e all’artigianato: un ricco programma di aperture straordinarie delle storiche botteghe e manifatture novesi, mostre a tema, incontri, laboratori, proiezioni di film e tanti eventi collaterali per tutti i gusti.

PORTONI APERTI. Tante le novità in occasione del ventesimo anniversario a partire da ben 3 giorni di Portoni Aperti, che vedranno protagonisti oltre 100 artisti e artigiani da tutto il mondo. Un imperdibile appuntamento per tutti i cittadini novesi e per le migliaia di visitatori, che ogni anno si recano a Nove ad ammirare manufatti antichi e moderni.

MONDIAL TORNIANTI IN TOUR. Evento clou di questa edizione speciale sarà l’anteprima del Mondial Tornianti in tour, realizzato in collaborazione con AICC - Associazione Italiana Città della Ceramica, Ente Ceramica Faenza e il Comune di Faenza. La storica sfida tra tornianti, che con cadenza biennale si tiene a Faenza dal 1980, diverrà itinerante con la prima tappa a Nove. Un vero e proprio show nel quale i protagonisti saranno abili artisti e artigiani, che si sfideranno per aggiudicarsi 3 titolI: di "Campione Mondiale in Tour Tecnico Maestri", "Campione Mondiale in Tour Tecnico Maestri Donne", "Campione Mondiale in Tour Esteta ‘Chilometro Zero’”.

FESTA DELLA CERAMICA. La Festa della Ceramica riserva anche uno spazio alla beneficenza con il tradizionale evento Ciotola Cuore di Nove, 999 ciotole dipinte interamente a mano. Durante il weekend dei Portoni Aperti si potrà degustare un buon bicchiere di vino abbinato ai risotti realizzati con il riso del Presidio Slow Food di Grumolo delle Abbadesse (Azienda Agricola Francesco De Tacchi), cucinato dagli studenti dell'ENAIP di Bassano del Grappa e Piazzola sul Brenta con ingredienti a km zero. Il ricavato andrà a sostegno dell’Associazione ‘Noi come Nemo’, genitori di ragazzi con disabilità. L’obiettivo sarà quello di realizzare un’aula didattica all’interno del Museo della Ceramica di Nove con un percorso accessibile.

