Bum Market - Illustri Festival e concerto jazz

È uno degli eventi più attesi della quarta edizione di Illustri Festival: Bum Market, in programma a Borgo Berga, Vicenza domenica 9 giugno, sarà una grande giornata all’insegna dell’illustrazione e dell’intrattenimento, in un contesto tra i più belli e innovativi della città di Vicenza.

Una mostra-mercato di illustrazione, e non solo. A partire dalle ore 11:00 e fino al tramonto, ore 21:00, un grande happening all’aperto, negli spazi verdi di piazza Pontelandolfo, il contesto urbano di Borgo Berga a pochi minuti dal centro storico di Vicenza. Performance live di affermati illustratori, momenti di intrattenimento per le famiglie e per i bambini, stand gastronomici (con Bamburger e Birra Ofelia) e numerose altre sorprese per una giornata piena di colore e creatività.

Bum Market rappresenta uno dei momenti clou del calendario di Illustri Festival 2019, la quarta edizione della biennale di illustrazione che fa di Vicenza la capitale italiana di quest’arte visuale. La mostra mercato di domenica 9 giugno consolida il rapporto tra Borgo Berga e Illustri Festival, iniziata ormai cinque anni fa con l’allestimento del Berga Urban Museum, una grande galleria d’arte a cielo aperto che ha visto esposte negli stessi spazi che ospiteranno l’evento del 9 giugno le opere dei più affermati illustratori internazionali, tra i quali Noma Bar, Malika Favre, Jean Jullien, Shout, e proseguita con numerosi altri appuntamenti che hanno portato alla ribalta il mondò dell’illustrazione.

Protagonisti della giornata del Bum Market saranno: Federica Bordoni, Luisa Tosetto, Silvia Reginato, Marica Zottino, Alberta Curti, Chiara Fedele, Carla Manea, Elisabetta Benfatto, Beatrice Xompero, Giulia Perin Scarabisso, Luisa Torchio, Alessandra Nardotto, Francesca Riz, Jacopo Rosati, Lucio Schiavon, Nicola Ferrarese, Giovann Da Re, Andrea Rubele, Juta Studio, Andrea Dalla Barba, Le Palle.it.

domenica 9 giugno 2019 - 18.30

In occasione della MOSTRA MERCATO DI ILLUSTRAZIONE E NON SOLO, si esibirà la Thelorchestra con il progetto ‘Vocals & Big Band’

THELORCHESTRA

Orchestra della Scuola di Musica Thelonious Vicenza

direzione e arrangiamenti Ettore Martin

con la partecipazione di:

Francesca Bertazzo Hart, Alessandra Borin, Valentina Fin,

Sabrina Turri, Lorenzo Cipriano e Michele Calgaro



domenica dalle ore 11:00 alle 21:00

Borgo Berga

Piazza Pontelandolfo Borgo Berga 6, 36100 Vicenza