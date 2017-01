"Bujelo dell'Epifania" a Gambellara

Venerdì 6 gennaio alle 21.30 la Pro Loco di Gambellara organizza il "Bujelo dell'Epifania" in piazza San Marco a Gambellara con il tradizionale rogo della Befana. Il “bujelo” è un termine dialettale ad indicare sia la calza del passato (piena di carobole, bagigi, noci, qualche arancia, qualche caramella e poco altro) sia il classico falò della stria (ovvero la strega in dialetto veneto). E’ un uso che si protrae nei tempi, residuo di vecchi riti pagani, importati dai “cimbri” nell’epoca in cui si installarono nelle vallate vicentine. Durante la manifestazione sarà attivo uno stand gastronomico con vin brulè, cioccolata calda e frittelle. Partecipazione libera. In caso di maltempo l'evento verrà spostato a sabato 7 gennaio con lo stesso orario e nel medesimo luogo.

ELENCO MANIFESTAZIONE