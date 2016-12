"Bujelo de la Stria" ad Alvese di Nogarole Vicentino

Giovedì 5 gennaio 2017 alle ore 20.30 è in programma il tradizionale “Bujèlo de la Strìa” ad Alvese di Nogarole Vicentino con il tipico rogo della “vecia” nella notte della vigilia dell’Epifania. Il “bujelo” è un termine dialettale ad indicare sia la calza del passato (piena di carobole, bagigi, noci, qualche arancia, qualche caramella e poco altro) sia il classico falò della stria (ovvero la strega in dialetto veneto). E’ un uso che si protrae nei tempi, residuo di vecchi riti pagani, importati dai “cimbri” nell’epoca in cui si installarono nelle vallate vicentine. “Brusare la strìa” è una vecchia festa che vuole simboleggiare la fine dell’anno vecchio e la nascita di quello nuovo. Come nelle antiche tribù il rogo è propiziatorio per chiedere raccolti più rigogliosi, buona salute e crescita della comunità.

