bujelo 2020

Inizia un nuovo anno, e con esso anche tanti nuovi appuntamenti nel nostro meraviglioso paese!❤️

Dopo il successo delle passate edizioni, come da tradizione, si saluta il nuovo anno con il consueto appuntamento del BUJELO!🧙🏻‍♀️

La Proloco di Gambellara, insieme al Gruppo Giovani e il Gruppo Alpini di Gambellara vi aspettano per concludere in compagnia le festività e accogliere il nuovo anno con lo spirito giusto.😎



Domenica 05 Gennaio

Parco San Marco - Gambellara (VI)



Dalle 16.00

- Accensione "SPIAROLA" e apertura STAND GASTRONOMICO🔥👨🏻‍🍳

Dalle 18.00

- Accensione BUJELO e DJ SET🧙🏻‍♀️🎧



NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE, LO STAND GASTRONOMICO PROPORRÀ BRULÈ E BIBITE CALDE, MINESTRONE, POLENTA E SALAME, FRITTELLE E MOLTO ALTRO!



Condividi le tradizioni, invita tutti i tuoi amici all'evento!❤️



#BUJELO2020

#ProLocoGambellara #GruppoGiovaniProlocoGambellara #GruppoAlpiniGambellara

