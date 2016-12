Buffet e aperitivo natalizio del "Rotaract Club" all'Opera Coffee & Drink di Vicenza

Giovedì 22 dicembre alle 19 il "Rotaract Club Vicenza" organizza l'aperitivo di Natale con un ricco buffet presso l'Opera Coffee & Drink di Vicenza in piazza Matteotti 8. L'invito è esteso a tutti soci e agli amici del club per scambiarsi gli auguri prima delle festività natalizie. Quota di partecipazione: 15 euro a persona. In quanto principio fondativo alla base del club, parte del ricavato sarà devoluto in service di beneficenza.

ELENCO RISTORANTI