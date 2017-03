"Bubble Show" al "Grifone Shopping Center" di Bassano del Grappa

Domenica 12 marzo alle 15.30 il centro commerciale "Il Grifone Shopping Center" di Bassano del Grappa in via Capitelvecchio 88 presenta lo spettacolo "Bubble Show" con bolle di sapone giganti per la gioia e il divertimento dei bambini. E' previsto anche un laboratorio creativo per imparare a fare le bolle. Partecipazione gratuita.

