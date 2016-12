"Brusa la Vecia" con fuochi d'artificio a Ponte di Barbarano

Venerdì 6 gennaio 2017 è in programma l'evento tradizionale "Brusa la Vecia" in piazza a Ponte di Barbarano. Alle 15.30 ci sarà un momento di preghiera con la benedizione dei bambini in chiesa. A seguire intrattenimenti con giochi ed animazione in piazza per i più piccoli. Verranno distribuite in omaggio le calze della Befana ai primi 50 bimbi. Alle 17 il momento culminante della giornata con il falò "Brusa la Vecia" nella piazza centrale: durante il rogo verrà letta la filastrocca della Befana a cura della Bibiloteca Comuanale. Al termine ci sarà un grande spettacolo pirotecnico. Durante la serata saranno offerti vin brulè, cioccolata calda, crepes e parampampoli (liquori serviti caldi). Infine presso la Sala Presepio si potrà visitare il presepio meccanico "Lo Chiamavano Bud", dedicato al celebre attore Bud Spencer. Ingresso libero.

