"Brusa la Vecia" alla scuola media Carta di Vicenza

GLI APPUNTAMENTI DELL'EPIFANIA NEI QUARTIERI DI VICENZA

Venerdì 6 gennaio alle 17 è in programma "Brusa la Vecia", il tradizionale appuntamento della Befana alla scuola media Carta di Vicenza in via Dino Carta 3 (zona San Lazzaro). L'evento è organizzato dal Gruppo Ferrock in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. Info: Nicola Nicoli 349.8941570.

ELENCO MANIFESTAZIONI