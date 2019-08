Brintaal Celtic Folk 2019

Festival musicale con stand gastronomico e ampia selezione di birre il tutto a tema celtico. Nel corso della manifestazione sono previsti stage di danza, stage di tiro con l’arco, mercatino artigianale, conferenze, degustazioni, escursioni.

Giovedì 22 agosto

APERTURA AREA FESTIVAL ore 16.30

***********************************************

ore 16.30: apertura del pub e del mercatino d'artigianato

ore 16.30: laboratorio creativo fantasy per bambini FANTABRINTAAL

ore 18.30: apertura del ristorante con specialità del mondo celtico

ore 21.30: UTTERN in concerto - Pagan Shamanic music

ore 23.30: DNA IRISH TRIO in concerto - Irish Folk



Venerdì 23 agosto

APERTURA AREA FESTIVAL ore 16.30

***********************************************

ore 16.30: apertura del pub e del mercatino d'artigianato

ore 16.30: laboratorio creativo fantasy per bambini FANTABRINTAAL

ore 18.30: apertura del ristorante con specialità del mondo celtico

ore 21.30: LENNON KELLY in concerto - Folk Rock

ore 23.30: THE GAMBLERS in concerto - Irish Folk



Sabato 24 agosto

APERTURA AREA FESTIVAL ore 15.00

***********************************************

ore 15.00: apertura del pub e del mercatino d'artigianato

ore 15.30: conosciamo i rapaci notturni e diurni a cura di Vanessa Marchetti

ore 15.30: stage di tiro con l'arco a cura della compagnia Arcieri Valsugana

ore 15.30: laboratorio creativo fantasy per bambini FANTABRINTAAL

ore 18.30: apertura del ristorante con specialità del mondo celtico;

ore 21.30: SIR REG (Svezia-Irlanda) in concerto - Folk Rock

ore 23.30: FÖLKHEADS in concerto - Irish Folk Rock



Domenica 25 agosto

APERTURA AREA FESTIVAL ore 12.00

***********************************************

ore 12.00: apertura del pub, del ristorante e del mercatino d'artigianato

ore 15.00: laboratorio creativo fantasy per bambini FANTABRINTAAL

ore 15:00: conosciamo i rapaci notturni e diurni a cura di Vanessa Marchetti

ore 15.00: terza edizione dei BRINTAAL GAMES

ore 15.30: stage di danza a cura di Milena Bortolato: VIAGGIO NEL

MONDO DELLE CEILI IRLANDESI

ore 18.30: FESTA A BALLO con il gruppo Rolling Around Trio

ore 21.30: KALEVALA H.M.S. in concerto - Folk Rock

ore 23.30: DIRTY ARTICHOKES in concerto - Irish Punk Folk



***********************************************

L'accesso al festival, ai concerti e alle iniziative culturali E' ASSOLUTAMENTE GRATUITO.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

Da giovedì 22 Agosto a domenica 25 Agosto 2019 a Cismon Del Grappa, Vicenza