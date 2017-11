Sabato 25 novembre alle 18.30 Itinerari Letterari propone il "Brindisi Letterario Dedicato a Goffredo Parise" con letture di Giulia Basso e l’attrice Stefania Carlesso. Ingresso a 3 euro incluso calice di vino Cabernet Franc o Pinot Grigio e Pan Biscoto con ricetta tradizionale dei Colli Berici. Informazioni: itinerariletterari@gmail.com - 349.5254849. Aggiornamenti: www.facebook.com/itinerari.letterari/

ITINERARI D'INVERNO. L'evento fa parte degli "Itinerari d'Inverno" in collaborazione con Dedalofurioso, riproducendo le atmosfere delle passeggiate culturali, sorseggiando del buon vino o delle calde tisane. Per la stagione invernale 2017/2018 sono in programma una serie di appuntamenti al teatro nella sala della caffetteria e bar di Preara, centro culturale comunale di Montecchio Precalcino, situato in via San Francesco 11.

ELENCO ESCURSIONI