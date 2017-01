"Brindisi in Campanile" con il torcolato a Breganze

In occasione della "Prima del Torcolato", domenica 15 gennaio dalle 14.30 alle 17 è in programma il "Brindisi in Campanile" a Breganze in piazza Mazzini con visita guidata alla Torre Diedo e degustazione del vino torcolato Doc ad alta quota. Il campanile di Breganze "Torre Diedo" è uno dei più alti nel Veneto. Dalle 17 alle 19 partirà il "Fruttaio Tour" per le varie cantine breganzesi con musica e assaggi enogastronomici di qualità.

