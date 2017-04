"Brick In Thiene 2017": esposizione-concorso di lego

In occasione di "Thiene Tra Fiori e Sapori - Spaventapasseri Festival", sabato 6 maggio dalle 15 alle 20 e domenica 7 maggio dalle 9 alle 19 si terrà "Brick in Thiene", l'esposizione-concorso di costruzioni con mattoncini lego o simili in piazza Ferrarin a Thiene. L'evento è aperto a gruppi, scuole, e singoli senza limite di età con creazioni, ispirate al tema della festa “Thiene tra Fiori e Sapori – Spaventapasseri Festival, che dovranno essere eseguite utilizzando mattoncini e pezzi accessori di marchio "Lego" o similari. amicidithiene@gmail.com - cell. 335 1719776 (bepi)

REGOLAMENTO: ciascuno dei partecipanti dovrà presentare un’ “opera” portata da casa (non creata sul posto) e realizzata personalmente o in gruppo con mattoncini di proprietà. La costruzione dovrà essere consegnata sabato 6 maggio dalle 15.00 alle ore 17.00 negli spazi coperti allestiti in piazza Ferrarin di fronte al Municipio di Thiene. Le opere resteranno esposte in questo luogo fino alle ore 22 di sabato.

ESPOSIZIONE: dalla giornata di domenica verranno esposte nelle vetrine dei negozi del cento storico fino a domenica 14 maggio compresa. Il montepremi è di 1 euro in set LEGO Friends calcolati sul valore approssimativo di vendita al dettaglio dei singoli set.

PREMIAZIONI: verranno premiate 3 opere per ciascuna categoria: Gruppi, Scuole e Singoli ed un premio speciale verrà assegnato all’opera giudicata migliore fra tutte quelle partecipanti e un riconoscimento particolare a quella più “originale”. Le premiazioni si svolgeranno in Piazza Chilesotti alle ore 20 di sabato 6 maggio nel corso della "Grande Festa". A tutti partecipanti verrà consegnato il certificato di “Costruttore Brick” ed un soggetto-ricordo a tutti i partecipanti.

