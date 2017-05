Bravo Chi Legge!, Tweetbook, Booktrailer: le premiazioni al Cinema Odeon

Venerdì 5 maggio dalle 10.30 alle 12.30 si svolgerà la premiazione dei concorsi di lettura "Bravo chi legge!", "Tweetbook", "Booktrailer" e del concorso di scrittura al Cinema Odeon di Vicenza. 1.200 studenti hanno disputato, tra dicembre 2016 e marzo 2017, le fasi eliminatorie che consistevano in quiz relativi ad un libro, che è quindi stato sviscerato in tutti i suoi aspetti: "Bravo chi legge!" è ispirato al programma televisivo “Per un pugno di libri”. La gara del 19 aprile prevedeva l’approfondimento del fortunato etno-thriller “La valle dell'orco”, dello scrittore scledense Umberto Matino. La classe vincitrice del liceo Lioy sarà premiata con un buono-libri da 250 euro. Oltre a Bravo chi legge! vengono promossi anche altri due concorsi, Tweetbook e Booktrailer, a cui quest'anno si è aggiunto anche un concorso di scrittura, ospitato settimanalmente nelle pagine del quotidiano Il Giornale di Vicenza. Informazioni: www.vicenzachelegge.org.

PROGETTO DI PROMOZIONE LETTURA: il Coordinamento insegnanti scuole superiori per la promozione della lettura, costituito nel 2012 in occasione dell'edizione vicentina del Forum del libro e della lettura, tenutasi nell'ottobre di quell'anno con il titolo "La lettura in tutti i sensi", organizza da allora una serie di concorsi sul tema della lettura rivolti agli studenti delle scuole superiori della provincia. I tre concorsi storici - Bravo chi legge!, Tweetbook, Booktrailer – a cui quest’anno si è aggiunto il concorso di scrittura, sono possibili grazie al sostegno della Rete servizi scolastici, dell'ufficio politiche giovanili del comune di Vicenza, della SGMS – Società generale di mutuo soccorso di Vicenza e, da quest'anno, da Il Giornale di Vicenza.

BRAVO CHI LEGGE!: la finale si è svolta mercoledì 19 aprile in piazza dei Signori, ha visto gareggiare nei mesi scorsi 70 classi di 14 istituti superiori di città e provincia: 10 istituti della città (Lioy, Rossi, Pigafetta, Quadri, Piovene, Boscardin, Fogazzaro, Montagna, Piovene, Canova) e quattro di altri comuni della provincia (Brocchi di Bassano del Grappa, Da Vinci di Arzignano, Zanella di Schio, Trissino di Valdagno) per un totale di circa 300 alunni presenti in piazza dei Signori. Vedi anche "Bravo chi legge! 2016".

TWEETBOOK: la sfida è consistita nel ridare il senso, il contenuto e l'essenza di un libro, in 140 caratteri. Gli studenti potevano scegliere l'italiano o le lingue di studio più comuni (inglese, francese, tedesco e spagnolo).

BOOKTRAILER: richiedeva la promozione di un libro attraverso video di due minuti per la realizzazione dei quali è stato organizzato anche il corso "videomaker" tenuto dal Antonio Seganfreddo. Libri, dvd e abbonamenti per il cinema Odeon sono i premi riservati ai vincitori.

CONCORSO DI SCRITTURA: riguardava la presentazione critica di romanzi contemporanei pubblicata settimanalmente da “Il Giornale di Vicenza". Nelle scuole con una preselezione sono state scelte le due migliori recensioni da inviare al concorso. La partecipazione è stata ampia (13 o 14 istituti) e i pezzi piuttosto interessanti. “Il Giornale di Vicenza" premierà il vincitore con un abbonamento annuale all'edizione on-line del quotidiano; buoni-libro saranno riservati alle piazze d'onore.

ELENCO MANIFESTAZIONI