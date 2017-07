"Bosco Letterario" a Marano Vicentino: letture per ragazzi e famiglie

Giovedì 13 luglio alle 21 nel giardino delle scuole elementari a Marano Vicentino è in programma "Bosco Letterario" con letture per bambini e famiglie a cura di "Ambarabàciccìlibrò" in occasione del "Luglio Maranese 2017". Partecipazione gratuita. In caso di maltempo l'evento si svolgerà all'Auditorium di via Marconi.

ELENCO INCONTRI