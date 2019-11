Scoprire la bellezza ed il fascino della natura nella sua vera essenza. È questo Boschi a Natale, evento che propone 17 meravigliose passeggiate in altrettante aree naturalistiche del Veneto in un periodo piuttosto insolito, quello invernale. Un momento in cui la natura è a riposo e che, proprio per questo, si offre agli occhi del visitatore nella sua essenziale quanto seducente bellezza.

L'appuntamento è per domenica 8 dicembre e, ancora una volta, renderà protagonisti parchi, oasi e aree naturalistiche del Veneto grazie ad un ricco programma messo a punto dall’Assessorato al Turismo della Regione e dall’Unione delle Pro Loco del Veneto.

Dalla montagna alla pianura, saranno ben 17 le aree naturalistiche in cui verranno condotte visite guidate gratuite che si concluderanno con assaggi di prodotti tipici del territorio. Luoghi solitamente poco frequentati in inverno, ma che proprio in questa stagione si offrono, ad uno sguardo più attento, con colori e scenari di particolare suggestione.

E se a questo si aggiunge una bella camminata in compagnia ed un ristoro finale a base di piatti della tradizione locale, ecco che la formula risulta vincente.

Boschi a Natale: tutti gli eventi di domenica 8 dicembre 2019

Vicenza

LONGARE (VI) Ore 10.00 e 14.00 Oasi Life – Ex Cava Volto - punto di ritrovo: Piazza G. Da Schio, Costozza di Longare (VI)

ROTZO (VI) Ore 10.00 e 14.00 Parco del Bostel - punto di ritrovo: Museo Archeologico dell’Altopiano dei 7 Comuni SP 78, Via del Pozzo 5, Rotzo (VI)



Padova

SANT’ELENA (PD) Ore 10.00 e 14.00 Parco Villa Miari Decumani - punto di ritrovo: Via Roma 1, Sant’Elena (PD)



Venezia

MESTRE (VE) Ore 10.00 e 14.00 Bosco di Carpenedo, Bosco di Mestre - punto di ritrovo: Forte Cosenz, Via Altinia, Dese (VE)

MUSILE DI PIAVE (VE) Ore 10.00 Centro Ambientale La Piave Vecchia - punto di ritrovo: Via Castaldia 1, Musile di Piave (VE)

CAORLE (VE) Ore 10.00 Bonifica 1851 di Ca’ Corniani - punto di ritrovo: Ciclostazione Borgo Rurale Ca’ Corniani, Strada Provinciale 62, n.28, Caorle (VE)

Treviso

GAIARINE (TV) Ore 14.00 Bosco Crasere & Utia - punto di ritrovo: Via Benedetti 48, Francenigo (TV)

REVINE LAGO (TV) Ore 14.00 Parco dei Laghi - punto di ritrovo: Parco Livelet, Via Carpenè, Revine Lago (TV)

CISON DI VALMARINO (TV) Ore 10.00 Via dei Mulini - punto di ritrovo: Piazza Roma 8, Cison di Valmarino (TV)

CORDIGNANO (TV) ore 10.00 Parco dei Carbonai - punto di ritrovo: Parco dei Carbonai, località Lamar, Cordignano (TV)

FONTE (TV) Ore 10.00 Collina Nervo - punto di ritrovo: Baita Alpini, Via Gastaldia 1, Onè di Fonte (TV)

Rovigo

ROSOLINA (RO) ore 10.00 Giardino Botanico di Porto Caleri - punto di ritrovo: Località Porto Caleri, Rosolina Mare (RO)

PORTO VIRO (RO) Ore 14.00 Pineta San Giusto - punto di ritrovo: Piazza Repubblica (fronte Municipio), Porto Viro (RO)

ADRIA (RO) ore 10.00 Area di interesse naturalistico “Artessura” - punto di ritrovo: Incrocio tra Ponte Beniamino Gigli e Riviera Carbonara, Adria (RO)

LUSIA (RO) ore 10.00 Ortodidattico “le Vie degli Orti” - punto di ritrovo: Triangolo Verde, via Martiri della Libertà, Lusia (RO)

Belluno

SOSPIROLO (BL) Ore 10.00 Da San Gottardo all’Oasi di Salet, dopo Vaia - punto di ritrovo: Località San Gottardo, Sospirolo (BL

Verona

BOVOLONE (VR) Ore 14.00 Parco della Valle del Menago - punto di ritrovo: Piazzale del Mulino, Bovolone (VR)

Tutte le proposte sono adatte alla famiglia.

Quota di partecipazione €5,00/adulto. Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

È gradita la prenotazione 3 giorni prima delle escursioni ai numeri: 0438.893.385 – 334.293.6833

Foto: da Facebook