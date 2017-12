Boschi a Natale 2017: programma escursioni in tutto Veneto

Domenica 10 dicembre è in programma Boschi a Natale 2017 con 13 proposte di visite guidate, realizzate dalle Pro Loco - Unpli Veneto con il patrocinio della Regione del Veneto, tra parchi, oasi e aree naturali alla scoperta di luoghi caratteristici per degustazioni di prodotti tipici a base di piatti tradizionali della cucina locale. Passeggiare immersi nella natura per scoprire angoli di un Veneto meno conosciuto, ma sicuramente di straordinario fascino. Trasmettere i valori del rispetto ambientale attraverso l’esperienza. Gli appuntamenti si terranno in contemporanea appuntamenti in tutte le 7 province della regione insieme a guida esperte.

PROVINCIA DI VICENZA. Sul territorio berico sono previste le escursioni al Parco del Bostel a Rotzo e al Parco Ex Cava Volto a Costozza di Longare.

PARCO DEL BOSTEL - CASTELLETTO DI ROTZO - Ore 10 e Ore 14 - Ritrovo al Museo Archeologico dell’Altopiano dei Sette Comuni a Castelletto di Rotzo con due turni in partenza di mattina e di pomeriggio. Escursione facile di 2 ore e mezzo. Il Bostel è un ampio e soleggiato pianoro, che si trova ai margini occidentali dell’Altopiano dei 7 Comuni Vicentini con un antico villaggio preistorico tra le sue numerose bellezze.

PARCO EX CAVA DEL VOLTO - COSTOZZA DI LONGARE - Ore 14 - Ritrovo in piazza a Schio a Costozza di Longare. Escursione facile di 2 ore. L'ex Cava del Volto a Costozza di Longare è stata chiamata "L’Oasi dal Cuore di Pietra", che si sta preparando a diventare cantiere sperimentale per un progetto di recupero degli habitat e valorizzazione a fini didattico-ambientali con un percorso di 130 km di sentieri sui Colli Berici.

BOSCHI A NATALE. Protagonisti saranno i grandi Parchi Naturali del Veneto, ma anche piccole oasi naturalistiche: dai casoni di Valle Vecchia a Caorle, agli argini dei Po a Canaro, dalla foresta del Cansiglio ai Monti Lessini, senza dimenticare il Parco delle Dolomiti Bellunesi, i Laghi di Revine, il giardino all’inglese di Sant’Elena nel Padovano. Luoghi poco frequentati nella stagione invernale, che sanno offrire colori e scenari di particolare suggestione per una camminata in compagnia e un ristoro finale.

PROMOZIONE AREE BOSCHIVE E PARCHI REGIONALI DEL VENETO. "Un progetto che permette di promuovere e valorizzare le aree boschive e i Parchi regionali del Veneto in un periodo particolare dell’anno come le feste natalizie, offrendo così, una originale alternativa alle famiglie per conoscere un patrimonio naturalistico che va vissuto e che rappresenta una ricchezza per il nostro territorio. Tutto questo ­- afferma l’assessore regionale al territorio e ai parchi, Cristiano Corazzari - è possibile grazie all’entusiasmo e al coinvolgimento dai volontari dell’Unione delle Pro Loco. Con il loro impegno si potrà trascorrere una domenica immersi nella natura e nella cultura di luoghi affascinanti dal punto di vista naturalistico e paesaggistico".

VENETO DA VIVERE SLOW. "E’ un Veneto da vivere slow, tra natura e buon cibo per una domenica dedicata all’attività all’aria aperta, ideale per gruppi e famiglie - aggiunge Giovanni Follador, presidente regionale dell’Unpli - sarà una domenica di eventi in tutte le province, con 13 località coinvolte e 16 escursioni. I partecipanti, oltre 600 escursionisti nelle passate edizioni, saranno accompagnati dalle guide naturalistiche, ma accolti di volontari delle nostre Pro Loco, che amano e vivono il territorio e che cureranno le degustazioni a base di prodotti e ricette tradizionali.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 5 euro adulti. Prenotazione gradita 3 giorni prima delle escursioni: 0438.893385 - 334.2936833.