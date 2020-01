Borsa Winter Jazz: Wayne Shorter con Luca Mannutza

Continua la densa programmazione della nuova rassegna Jazz invernale del Borsa, il concerto di questo lunedì sarà con LUCA MANNUTZA’S “UNEVEN SHORTER” 4TET.

Rielaborare la musica di Wayne Shorter nella parte ritmica è il motivo ispiratore del lavoro di arrangiamento e ricomposizione reso dalla penna di Luca Mannutza, che ha realizzato appositamente per questo progetto un repertorio rivisitato di suoi brani classici. La fedeltà alle scritture originali del maestro ispiratore di una vastissima generazione di musicisti, è integrata in una tessitura ritmica di accompagnamenti poliritmici sistemati in un overlapping di metriche, risultanti in una dissolvenza continua tra i livelli di volta in volta predominanti, come in un’immagine di matrice escheriana di uno dei più notevoli musicisti della storia del jazz, dagli esordi nella scena hard bop e modale da cui sono tratti i brani.

BORSA WINTER JAZZ

BAR BORSA

LUNEDÌ 27 GENNAIO, ore 21,30

Luca Mannutza – Pianoforte

Paolo Recchia – Sax Alto

Daniele Sorrentino – Contrabbasso

Lorenzo Tucci – Batteria

Ingresso libero