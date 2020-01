Borsa Winter Jazz: Michele Polga e Fabrizio Bosso

A dare il via alla densa programmazione della nuova rassegna Jazz invernale del Borsa sarà MICHELE POLGA “RADIO NST” Quartet Feat. FABRIZIO BOSSO

Dura da anni la collaborazione tra Michele Polga e Fabrizio Bosso. Questo nuova formazione li vede in una veste insolita. Senza l’apporto di uno strumento armonico, i due front-man hanno molta libertà di espressione, con la possibilità di forzare le armonie e la ricerca di un solismo poco scontato.

La ritmica, composta da Nicola Angelucci, partner da molti anni dei gruppi di Fabrizio, e da Francesco Angiuli, contrabbassista rinetrato in Italia da pochi anni dopo un lunga esperienza di studio e lavorativa in Olanda, supporta i due fiati con un dialogo continuo, come se allo stesso tempo fossero tutti solisti e accompagnatori.

Hanno inciso assieme, con il progetto “M.Polga meets F.Bosso” per Abeat Records, due fortunati cd: “Live at Panic” e “Studio Session”, che sono stati ben accolti dalla critica e dal pubblico. A nome di Fabrizio, per la Verve Records, il cd omaggio a Ellington, “Duke”..

Ingresso libero

BORSA WINTER JAZZ

BAR BORSA

LUNEDÌ 20 GENNAIO, ore 21,30

MICHELE POLGA “RADIO NST” Quartet Feat. FABRIZIO BOSSO

Michele Polga – Sax

Fabrizio Bosso – Tromba

Francesco Angiuli – Contrabbasso

Nicola Angelucci – Batteria