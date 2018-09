Boogie night - Swing Music & Dance in piazza

Boogie Woogie Lindy Hop Rock 'n Roll by SiliconKafeClub

Animazione ed esibizione dei Doo-Wop Boogiedancers con Matteo MrBoogie Valentina Cappeller Davide Malosso Marica Pietrobon Special Rock 'n Roll con Massimo Casarotto e Paola Ghirardello musica con Dj Axel WoodPecker

Dress Code from '40 to '60 e chiaramente si balla anche tutti insieme in piazza Rossi September fest

DJ AXEL WOOD PECKER Dj all’avanguardia, esperto e devoto nel campo del Rock‘n’Roll, dagli anni ’40 ai ’60, spazia generi come Rhythm’n Blues, Swing, Jump and Blues, Doo Wop. Axel non ha mai smesso di deliziare locali e clienti e migliaia di ballerini con tutte le sfumature possibili nella grande famiglia del Rock’n’Roll e Swing, sempre in continuo aggiornamento. Ha lavorato presso Nasty Boys saloon di Treviso, Vinile di Vicenza, Teatro verdi di Cesena, nella grande catena degli America graffiti di Padova, Ferrara e Treviso e molti altri locali. Tutt’ora è resident come Dj icona ogni mercoledi all’Home Rock Bar di Treviso, Baccanale di Battaglia Terme e organizzatore di molti eventi Swing e RocK’n’Roll.

I DOO WOP BOOGIEDANCERS nascono da MATTEO BALLARIN in arte MATTEO MR BOOGIE Veneziano ed appassionato alle sonorità e delle atmosfere tipiche degli anni ’50, intraprende un percorso di insegnamento dapprima nella provincia di Treviso, complice un accogliente locale in stile diner americano che ha dato il via a questa fantastica avventura ‘vintage’, per poi arrivare nel Friulano e pian piano toccare quasi tutte le province del Veneto. L’esperienza agonistica di MATTEO BALLARIN , 11 titoli vinti ai Campionati Italiani UISP di Boogie e la partecipazione alla Coppa del Mondo ha dato vita ad una solida ed affermata realtà per tutti i simpatizzanti del genere.

MASSIMO CASAROTTO E PAOLA GHIRARDELLO Iniziano a ballare Rock and Roll nel 1999. Vice campioni italiani 2001 Cat cadetti e vincitori Coppa Italia 2001. In serie C terzi classificati campionati italiani e terzi in coppa Italia. Studiamo continuamente coreografie e fanno parte di un gruppo di esibizione. Acrobatic Rock Dance; hanno intrapreso il percorso di formazione anche di Boogie Woogie e Lindy Hop.