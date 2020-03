Bonus facciate 2020, ecobonus e sismabonus

La Legge di bilancio per il 2020 ha previsto un bonus del 90% per la riqualificazione delle facciate delle nostre città. Si attendono circa 4 miliardi di investimenti nella riqualificazione delle facciate dei condomini. Il beneficio interessa le facciate in aree centrali, quelle che sono denominate A e B nei piani regolatori.



Per illustrare gli aspetti fiscali, la compatibilità con le normative che prevedono il risparmio energetico, la sovrapponibilità con Ecobonus, le problematiche architettoniche e antincendio, il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano ha organizzato un seminario gratuito rivolto in primis ai professionisti del settore, ma anche agli amministratori di condominio e le imprese di costruzione, con il contributo di Nobilium, Calchera San Giorgio e MicroGeo, in collaborazione con Dei e con il patrocinio di Confimi Industria e Finco.



Il seminario - che si svolgerà durante la mattinata del 12 marzo presso l'hotel NH Laguna Palace di Venezia - sarà tenuto da due esperti del settore: l'architetto Leonardo Germani e la dott.ssa Annalisa Ferrazzi che approfondiranno i seguenti argomenti:



Intervento sul costruito: la sequenza delle fasi operative

- Cause e fattori di alterazione e degrado delle superfici edilizie

- Riconoscere e valutare i principali fenomeni di degrado (evidenti e subdoli) dei materiali nell’edilizia

- Scegliere ed applicare le diverse tecniche di intervento su intonaco, laterizio e pietra

- Titoli abilitativi e detrazioni



L'evento è gratuito previa registrazione online sul sito del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano al seguente link http://bit.ly/bonus_facciate_venezia