"BMW Motorrad Vicenza Day 2017": moto d'epoca e moderne a Grumolo delle Abbadesse

Domenica 2 aprile 2017 dalle 10 alle 18 a Villa Canal di Grumolo delle Abbadesse in via Piave 25 si terrà la manifestazione mototuristica "BMW Motorrad Vicenza Day 2017", un open day a carattere sportivo aperto al pubblico con i test drive dei nuovi modelli di motociclette BMW e l’esposizione di uno straordinario parco di due ruote BMW d’epoca storiche e moderne. In questo "museo temporaneo all'aria aperta" si potranno ammirare una trentina di esemplari della serie R, che raccontano l’evoluzione estetica e tecnica dei motocicli tedeschi attraverso la loro colorazione. Il percorso “Dal bianco e nero al multicolor” si concentra sulla produzione motociclistica degli anni Sessanta e Settanta, periodo in cui BMW ha iniziato a ideare moto da corsa per il pubblico dei privati. Nel contesto espositivo della dimora storica veneta non mancheranno poi delle attrazioni molto particolarI con l'angolo "Eva contro Eva", riservato alle storiche bellezze di un tempo ed alle loro sostitute moderne. Un parco-moto tutto da raccontare e da ascoltare attraverso i percorsi di visita in programma con il collezionista Armando Bellan come guida d'eccezione. L'evento alla sua seconda edizione è organizzato dal "BMW Motorrad Club" in collaborazione con il Concessionario BMW Bellan & Giardina e BMW Italia con il patrocinio della Regione Veneto, del Consorzio di Promozione Turistica di Vicenza Vicenzaè e dal comune di Grumolo delle Abbadesse. Nella prima edizione sono stati presenti oltre un migliaio di visitatori provenienti dal Veneto, dal Nord e Centro Italia e anche dall’estero.

