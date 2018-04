BMW Motorrad Day - moto a Villa Canal di Grumolo delle Abbadesse

Sabato 07 e Domenica 08 Aprile dalle ore 10 alle ore 18, a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), nel pregevole contesto di Villa Canal, dimora storica veneta situata in un territorio a vocazione agricola a cerniera tra le province di Vicenza e Padova, il BMW Motorrad Club, in collaborazione con il Concessionario BMW Bellan & Giardina e BMW Italia, organizza il secondo BMW MOTORRAD DAY VICENZA, un open day a carattere sportivo e turistico-territoriale aperto al pubblico.

SABATO 7 APRILE 2018



Ore 14.30 Moto on the Hills sui Colli Berici - Tour pomeridiano su due ruote con sosta golosa

Ore 19.00 Mukke a tavola! al Salone Centrale Villa Canal - Cena conviviale con menu del territorio

Ore 21.00 Motos under the moon al Parco di Villa Canal - Tour guidato in notturna al museo diffuso delle moto nel parco suggestivamente illuminato





DOMENICA 8 APRILE 2018



Ore 11.00 Carico come una … Mukka! di Loggia di Villa Canal - Workshop per il corretto carico dell’equipaggiamento a cura di DimensioneGuida

Ore 11.30 BMW Park Museum Tour:Mototurismo e fuoristrada al Parco di Villa Canal - Passeggiata per il parco di Villa Canal alla scoperta delle motociclette storiche e d’epoca con una guida d’eccezione: il collezionista Armando Bellan

Ore 12.00 Talking with … Ugo Nespolo alla Loggia di Villa Canal - Intervento del celebre e versatile artista internazionale Ugo Nespolo

Ore 14.00 BMW Passion sulla Loggia di Villa Canal - Presentazione delle attività del BMW Motorrad Club Vicenza e dello studio “Come accogliere i mototuristi” nell’ambito del Master “Design dell’offerta turistica” dell’Università di Padova

Ore 14.45 Museo … in movimento! al Parco di Villa Canal - Parata di motociclette BMW storiche e d’epoca con i piloti del gruppo “Quelli che le Storiche”

Ore 15.00 BMW Park Museum Tour: Mototurismo e fuoristrada al Parco di Villa Canal - Passeggiata per il parco di Villa Canal alla scoperta delle motociclette storiche e d’epoca con una guida d’eccezione: il collezionista Armando Bellan

Ore 15.30 Training … motociclistico sulla Loggia di Villa Canal - Preparazione psicologica al viaggio su due ruote a cura di DimensioneGuida





ATTRAZIONI



DOMENICA 8 APRILE 2018

Moto Park Museum @ Parco e Portici di Villa Canal - Il viaggio su 2 ruote tra mototurismo e fuoristrada.

Museo diffuso di motociclette storiche e d’epoca - Esposizione di equipaggiamento e abbigliamento di una volta per la vacanza in moto.

Art’In Moto nelle Sale interne di Villa Canal - Ugo Nespolo, tra BMW K1 e i manifesti

Esposizione del gioiello del collezionismo moto-artistico - il modello originale K1 decorato dal designer Ugo Nespolo - e di una selezione dei celebri manifesti dell’artista torinese.

Non-stop Moto Test Drive ai Portici di Villa Canal

Prova su strada di 25 min/circa dei nuovissimi modelli di motociclette BMW a cura del concessionario BMW Bellan & Giardina e BMW Italia.

Partenze dalle 11.00 _no alle 17.00 con frequenza oraria almeno.

Iscrizione in loco presso il Test Drive Desk fino ad esaurimento posti, casco e guanti obbligatori non forniti.

Officina Live al Parco e Portici di Villa Canal

Spazio dedicato a demo tecniche a cura di Sebastiano Giardina

ABOUT BMW Magazine ai Portici di Villa Canal

Punto editoriale e promozionale della rivista ufficiale BMW Media Partner dell’evento

2 Wheels Market ai Portici e Parco di Villa Canal

Esposizione e vendita al dettaglio di articoli ed equipaggiamenti tecnici per la moto

Local Street Food ai Portici e Parco di Villa Canal

Ristorazione territoriale in modalità street food non-stop con consumazione in aree relax dedicate

Esposizione e vendita al dettaglio di una selezione di prodotti agroalimentari.





LA MANIFESTAZIONE SI TERRÀ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO, SALVO CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Domenica ingresso libero e gratuito

Consumazioni a pagamento

Tour e cena di sabato solo su prenotazione

Per info:

info@menegusmichela.com - bmwmotorradclubvicenza@gmail.com