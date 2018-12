Black Christmas al Vinile

NIGHT BREEZE - Gothic Industrial Movement & VINILE

LIVE

♦ Talk To Her [IT]

Talk To Her è una band veneta attiva dal 2015, il cui sound vigoroso subisce il fascino di un caratteristico post-punk moderno e attuale. Nell’estate del 2017, i Talk To Her entrano in studio per registrare "Home", il loro primo EP, pubblicato a marzo 2018 via Shyrec. Quattro canzoni, come allegoria di un viaggio perpetuo tra interiore ed esteriore, il tentato esorcismo alla routine frustrante che la vita moderna impone, il racconto di eccessi e scoperte, fughe scomposte e repentini ritorni, tra la gioia estrema e il disarmante senso di desolazione che si prova di fronte alla constatazione che, se non tutte, molte delle nostre “pietre miliari” sono alla fine solo vacua apparenza.



DJ SET

♦ EMY - Night Breeze [Vicenza]

♦ WHIPPING BOY - Dark 'n' Wave Night [Padova]

♦ DIEGO – Frozen Autumn [Treviso]



Dark | Wave | Electro | Gothic | Industrial | EBM | Post Punk | Minimal Wave | Ritual | Cold Wave | Retro 80 | Batcave | Deathrock

TICKET

♦ Ingresso € 10,00

♦ Ingresso con Card Night Breeze/Vinile € 8,00



ACCESSO

♦ Vinile aperto dalle ore 22:30 alle ore 04:30

♦ Non servono Tessere

♦ No Dress Code

♦ ⛔-18



SERVIZIO CLIENTI

Dalle 10.00 alle 19.00, tutti i giorni

☎ 347 1601429



VINILE

Via Capitan Alessio 94

36027 Rosà (VI)

http://www.viniledisco.it/

1974-2017 /// 43° SEASON OF VINILE

