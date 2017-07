"Bisele - St Antoenle - Canove" in Val di Gevano sul Costo Alto a Roana

GUIDA ALLE ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

In occasione del festival cimbro "Hoga Zait" (13 - 23 luglio), sabato 15 luglio "Guide Altopiano" organizzano l'escursione "Bisele - St Antoenle - Canove" nell'Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni in una delle zone più suggestive di Roana, la Val di Gevano sul Costo Alto. Partenza prevista per le ore 17 in località Bisele di Roana. Durata dell'escursione: 2.5 ore con la visita guidata. Difficoltà. facile. Dislivello: lieve. Spostamento: a piedi. Partecipazione gratuita per adulti, ragazzi e bambini. Prenotazione obbligatoria: info@guidealtopiano.com - 340.7347864.

ELENCO ESCURSIONI