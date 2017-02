"Birra Fai Da Te Senza Segreti" a Torri di Quartesolo

Viridea propone un incontro gratuito pensato per chi desidera avvicinarsi al mondo della birrificazione casalinga. L'incontro, della durata di tre ore, sarà tenuto dal produttore amatoriale Flavio Zucca, il quale illustrerà la tecnica di base della birrificazione, l'attrezzatura necessaria e i materiali indispensabili per iniziare. Il produttore affronterà poi nel dettaglio tutte le fasi di preparazione, che permettono di ottenere un'ottima birra casalinga: pulizia, sterilizzazione, riempimento del fermentatore, fermentazione, imbottigliamento e maturazione. L'esperto fornirà inoltre preziosi consigli pratici e suggerimenti su come migliorare la propria birra grazie all'utilizzo di frutta secca, spezie, fiocchi di cereali, orzo torrefatto, malti in grani e luppoli.

