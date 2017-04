"Bimbo E'": laboratori di manualità, sicurezza e sport nelle piazze di Sandrigo

Domenica 30 aprile dalle 14 alle 18.30 si terrà l'evento "Bimbo E'" con laboratori di manualità, sicurezza e sport riservati ai bambini a cura di "High Promotion" nelle piazze di Sandrigo. Per partecipare ai laboratori basterà recarsi ai punti di iscrizione, dove verrà consegnato ai bimbi un "pass", una mappa delle attività e un buono merenda. Partecipazione gratuita. In casi di maltempo la manifestazione si svolgerà in forma ridotta a Villa Trissino. Infoline: 335.1327700.

ELENCO LABORATORI

Gallery