"Bikedays": percorso ciclabile, stradale e tracciato MTB da "Decathlon"

Sabato 8 aprile alle ore 9.30 ritorna l'evento sportivo "Bikedays" da "Decathlon" a Torri di Quartesolo in via Vedelleria 3 con una pedalata non competitiva riservata ad adulti e ragazzi over 15. Possibilità di scegliere tre tipologie di percorso: urbano/ciclabile con citybike (livello amatoriale 7-10 km.), tracciato sterrato MTB con mountain bike (livello amatoriale/praticante regolare 15-20 km.) e itinerario stradale con bici da strada (25-35 km.). Si dovrà portare con sè casco, bici e borraccia. A metà percorso e alla fine della giornata ci sarà il ristoro offerto a tutti i partecipanti con gadget ciclistici compresi.Per i bambini saranno proposte attività con momenti didattici alla guida sicura e all'educazione stradale, che saranno effettuati su dei percorsi disegnati nei piazzali dei negozi. Anche per i più grandi invece le dimostrazioni utili a tenere pulita e in perfette condizioni la bicicletta. Ciascuno dei negozi strutturerà il "Bikedays" in modo differente e non tutti i punti vendita ospiteranno l’evento junior. Evento totalmente gratuito, ma è consigliata l'iscrizione on line su www.eventi.decathlon.it. Per ulteriori informazioni e chiarimenti: marco.romio@decathlon.com - 0444.267243.

