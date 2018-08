Bike Tour del Palladio e lago di Fimon

Magnifica pedalata da Vicenza al lago Fimon.

25km pianeggianti tra ciclabili e strade secondarie immerse nella natura alla scoperta delle meraviglie di questo territorio.

Partiremo da Vicenza con il naso all'insù per ammirare le opere del Palladio. Pedaleremo fino magnifico lago di Fimon dove pranzeremo al sacco e ci rilasseremo per un pó.

Nel pomeriggio una nuova visita alle opere più prestigiose della città e infine uno spritz sulla spiaggia. Eh si, avete capito bene, anche Vicenza ha la sua spiaggia!

Costo 16€ con bici propria 28€ con bici a nolo

che comprende:



-guida/accompagnatore

- assistenza meccanica

- tessera socio aggregato

-spritz finale



Info e prenotazioni:

Nicola 3483576857

William 3392875881



*pagamento anticipato tramite bonifico



*il semplice PARTECIPERÒ non vale come prenotazione



*Max 20 posti disponibili



* il tour si farà con un numero minimo di 6 persone



*chi usa la propria bici deve assicurarsi che sia in buone condizioni e munirsi di camera ad aria di scorta