"Bike Tour del Palladio": cicloturistica di 25 chilometri da Vicenza al Lago di Fimon

Domenica 16 luglio e domenica 6 agosto sempre dalle 9.30 alle 17 "Slow Bike and Food" organizza il "Bike Tour del Palladio" a Vicenza per una cicloturistica di 25 chilometri pianeggianti con visita guidata tra arte natura e storia. Dopo aver attraversato il centro del capoluogo berico, si passeranno ciclabili immerse nel verde tra lo splendore delle ville palladiane fino a raggiungere il Lago di Fimon. Pranzo al sacco o nei locali della zona. Rientro a Vicenza dove, tra cenni storici e curiosità, si finirà la giornata all'Ultima Spiaggia di Vicenza per l'aperitivo serale con spritz. Costo: 16 euro con bici propria o 28 euro con bici a nolo (guida/accompagnatore + tessera socio aggregato + assistenza meccanica + spritz finale). Info e prenotazioni: William 339.2875881 - Nicola 348.3576857.

