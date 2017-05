Bijoux e decorazioni con il calcestruzzo creativo

Viridea organizza incontro gratuito sull'utilizzo del calcestruzzo per creare con le proprie mani oggetti decorativi di ogni tipo, dai bijoux ai portacandele, ciotoline e decorazioni per la casa. L'incontro, organizzato con la collaborazione di Hammeley e Rayher, sarà tenuto da Lucia Pasini - blogger di www.bubblesbeforebed.com. La dimostratrice mostrerà le infinite possibilità di utilizzo del calcestruzzo decorativo, materiale creativo che mantiene inalterate le proprietà tipiche del calcestruzzo ma si presenta con una speciale formulazione per l'utilizzo hobbistico: meno polveroso, pronto all'uso e privo di sostanze tossiche.

Durante il corso verrà illustrato il corretto procedimento per l'utilizzo di questo materiale, che viene colato all'interno di appositi stampi e una volta asciutto può essere decorato con differenti finiture. Saranno quindi realizzati dal vivo numerosi oggetti come ciondoli, vasi, portacandele e ciotole di svariate forme. L'esperta resterà a disposizione, al termine dell'incontro, per rispondere alle curiosità dei presenti e fornire altri suggerimenti o consigli pratici.

