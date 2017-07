Biciclettata in e-bike sul Monte Cengio e Forte Corbin

GUIDA ALLE ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Domenica 16 luglio alle 9.30 l'Hotel Col del Sole di Treschè Conca di Roana, in collaborazione con "Svaga", organizza una biciclettata di 16 chilometri con e-bike nei luoghi della Grande Guerra. Un accompagnatore condurrà alla scoperta della parte meridionale dell’Altopiano di Asiago, visitando il Forte Corbin e salendo sul Monte Cengio. Attraverso saliscendi si toccheranno le malghe Prà delle Pozze e di Barco, per raggiungere quindi l’agriturismo malga Roccolo, dove si potranno degustare i prodotti tipici altopianesi. Rientro verso le 17.30 a Treschè Conca in discesa attraversando un paesaggio di boschi alternati a prati.

E-BIKE. L'escursione sarà resa più semplice dall'utilizzo di e-bike, biciclette a pedalata assistita in cui alla propulsione delle gambe si aggiunge quella di un motore elettrico, che si attiva con il movimento dei pedali. Sarà possibile arrivare il giorno prima a Treschè Conca di Roana ed alloggiare in albergo al Col de Sole.

COSTO: 35 euro (noleggio e-bike + accompagnatore + assicurazione sanitaria) - 65 euro (aperitivo di benvenuto + pernottamento in camera doppia + colazione a buffet + noleggio e-bike + accompagnatore + assicurazione sanitaria). Pranzo facoltativo presso Agriturismo Malga Roccolo (15/20 euro) e ingresso facoltativo a Forte Corbin (5 euro). Prenotazioni entro il giorno prima. L'escursione si ripeterà domenica 30 luglio, domenica 13 agosto e domenica 27 agosto. Infoline: 345.6228044 - www.coldelsole.it.

ELENCO ESCURSIONI