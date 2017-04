"Biciclettata di Primavera" alla scoperta delle bellezze di Pojana Maggiore

Martedì 25 aprile alle 15.30 la Scuola dell’Infanzia “Santa Maria” di Pojana Maggiore organizza la consueta "Biciclettata di Primavera" alla scopera delle bellezze paesane tra strade, luoghi e paesaggi del territorio circostante. Ritrovo tra le 15 e le 15.30 presso la scuola materna. Rientro previsto alle 17.30. La durata del giro è stimata in circa 2 ore. Iscrizioni prima della partenza. La quota di adesione è fissata a 3 euro per ogni partecipante di età superiore ai 3 anni. Alla fine della pedalata verrà consgenato un buono consumazione per un panino e bibita nel punto ristoro del cortile della scuola. In caso di maltempo l'escursione verrà rinviata a data da destinarsi.

ELENCO ESCURSIONI