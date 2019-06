Bevame la festa nei Colli Berici

Ritorna l'evento che farà nuovamente ballare i Colli Berici 28, 29 e 30 Giugno.

Per il terzo anno nella meravigliosa cornice collinare di San Giovanni in Monte (Barbarano Mossano)

Il primo evento situato nel punto piu' alto dei Colli Berici, dove pensieri e preoccupazione lasciano spazio a musica e tanto divertimento.



3 GRANDI FORMAT PARTY 1 UNICO FESTIVAL INGRESSO COMPLETAMENTE GRATUITO

VENERDI' 28: IT'S 90 TIME Ritorna per il secondo anno in esclusiva al Bevame!! Ritornerete protagonisti del MITICO decennio: Sarà una serata all’insegna della GRANDE musica, dei brani INDIMENTICABILI da CANTARE e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio MAGICO. L’energia e la passione dello staff #90Wonderland uniti al sound che ha fatto la storia !! …è ancora tempo di 90! … It’s #90TIME!

SABATO 29: MORDIMI MORDIMI è la festa per chi sboccia duro, per chi scende in pista e non fa prigionieri, per chi balla fino al mattino e canta a squarciagola❗ REGGAETON, COMMERICIALE, RADIO HIT ANIMAZIONE e GADGET Un CIRCO unico! #vieniamordermi e lascia che la situazione ti sfugga di mano...

DOMENICA 30: VESPAME L'evento fatto apposta per te e la tua vespa!! Il primo format party interamente targato Bevame: - ore 14.00 ritrovo ed iscrizione tour; - ore 15.15 partenza del giro sui nostri splendidi colli Berici 🌄 con tappa intermedia; - ore 18.30 Ape-Ritivo con: Monamour ❤ by Il Veneto Imbruttito - ore 21.00 la serata continua con: Francesco Caoduro 🎧 e Mattia Bedin 🔈



“L' appetito vien bevendo" Cena con noi: Panini onti on the road Pizze cotte esclusivamente nel forno a legna