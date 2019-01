Best Generation Rock Party • Vinile (Vi)

Venerdì 25 Gennaio 2019

BEST GENERATION ROCK PARTY is back!!



Dalle ore 22:00 Gummy Nipples live.

Rock, hard rock.

Presentazione singolo “My Song”



Dalle ore 22:45 RadioAlice live Show

Rock&Roll and more.

It 's only rocknroll & we like it!!



A seguire la migliore musica Rock con SoundCekdj (Brit, indie, shake) ROCK DJSET

Alle ore 00:00 Happy Birthday Mr.Cek !!🎂



ACCESSO

♦ Vinile aperto dalle ore 21:30 alle ore 04:30

♦ Non servono Tessere - ingresso 7€

♦ Dress Code **Black**



SERVIZIO CLIENTI

Dalle 10.00 alle 19.00, tutti i giorni

☎ 347 1601429



VINILE

Via Capitan Alessio 9436027 Rosà (VI)

http://www.viniledisco.it/

1974-2019 /// 45° SEASON OF VINILE

#vinileclub