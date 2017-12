BErga pARTy: aperitivo di Natale in Galleria Berga con i Liberi Pensatori

L’evento avrà luogo venerdì 15 dicembre dalle ore 18 in occasione della mostra “La Parola Dipinta” di Alfredo Rapetti Mogol



Venerdì 15 dicembre, in prossimità delle feste natalizie, in Galleria Berga avrà luogo BErga pARTy: un aperitivo originale per farsi gli auguri e discutere d’arte.

Come avvicinare i giovani alla cultura? Da questa domanda è nata l’inaspettata collaborazione tra la Galleria Berga e i Liberi Pensatori, associazione vicentina impegnata a rendere migliore la città attraverso l’attivismo culturale. In risposta al quesito è stato creato l’evento BErga pARTy: un’esperienza completa e dinamica che renda accessibile l’arte ad un pubblico ampio.

Lo sfondo della serata saranno le opere della mostra "La Parola Dipinta" di Alfredo Rapetti Mogol, pittore elegante e poliedrico, meglio conosciuto con lo pseudonimo Cheope, con il quale ha composto canzoni per artisti del calibro di Ivan Graziani, Laura Pausini, Raf, Celentano, .. Alfredo Rapetti sarà presente all’evento, rendendo questa immersione nell’arte ancora più coinvolgente e personale.

Durante la serata sarà possibile assaggiare le eccellenze del territorio: dal frizzante vino della Cantina Villa Sandi, all’avvolgente dolcezza dei prodotti Loison. La cultura diventa anche tradizione del gusto. Inoltre, gli ospiti saranno accompagnati dall’irresistibile sound degli SwingJob, giovani talenti della musica che hanno saputo elaborare uno stile inconfondibile.

Un evento inusuale per la Galleria Berga, che trasmette un messaggio contemporaneo di apertura e sperimentazione dell’arte e della cultura: il desiderio è che vadano vissute in prima persona da un pubblico più esteso, in un ambiente permeato di storia, sempre nell’arte e per l’arte.

Quindi siate arte, BE ART.



L'evento è stato organizzato dalla Galleria Berga e i Liberi Pensatori (www.liberipensatori.it)