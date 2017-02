"Bentornata Primavera": la giornata ecologica di Vicenza

Domenica 19 marzo il comune di Vicenza organizza la manifestazione "Bentornata Primavera" con autobus gratuiti, tanti eventi e la "StraVicenza 2017" per una giornata ecologica senza auto nel capoluogo berico. Come previsto dal piano per contenere gli inquinanti in atmosfera e quale azione di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, il divieto di circolazione scatterà alle 9 fino alle 18, riguardando i veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione, ad eccezione delle auto a trazione elettrica, all’interno del perimetro già individuato nell’ambito del blocco invernale della circolazione per i veicoli euro 0, 1 e 2. Verranno intensificate le linee del trasporto pubblico, in particolare le linee 1 e 5 e i centrobus, dove i cittadini potranno viaggiare gratuitamente sulle linee SVT urbane come promozione della mobilità sostenibile e della ciclabilità, anche se l'evento principale sarà la "StraVicenza". La giornata ecologica vuole contrastare l’emergenza dell’inquinamento atmosferico e dell'aria irrrespirabile, uno dei grandi problemi ambientali della Pianura Padana.

ELENCO MANFESTAZIONI